Kadınlar AKP’den kopuyor

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AKP, erimeye devam ediyor. Gezici Araştırma Geliştirme Şirketi’nin yaptığı son ankete göre AKP’nin kadın seçmenle olan bağı da kopmak üzere. Geçmişte AKP’ye oy verenlerin yüzde 64’ü kadınken, şu an bu oran yüzde 48’lere düştü. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, kadınların AKP’den kopmasının gerekçesi olarak, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, kadına yönelik şiddetin önlenmemesi gibi algıların ön plana çıktığını belirtiyor.

Murat Gezici

Gezici Araştırma’nın kadın eğilimini ölçtüğü son araştırması, 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Van dahil 24 ilde, 2 bin 864 kişi ile yüz yüze yapıldı. Murat Gezici, araştırmayı şöyle yorumladı: ”AKP’nin kadınlarla zayıf bağı neredeyse kopma noktasına geldi diyebiliriz. Kadınlar için pozitif ayrımcılık başta olmak üzere önemli adımlar atıldı. Fakat bir süre sonra geriye gidiş başladı. Kadınlar için elzem olan İstanbul Sözleşmesi’ni çıkaran da bu hükümet, bu sözleşmeyi fesheden de bu hükümet. Kadınları koruyan temel yasalar tartışmaya açıldı. Toplumda, bilhassa kadınlar arasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için iktidarın fazla bir çaba göstermediği algısı var.”

Daha çok ev işçisi kadınların AKP’den koptuğunu belirten Gezici, “Çünkü kendilerini güvende hissetmiyorlar, geleceklerinden kaygı duyuyorlar. Ekonomik sıkıntıları en ağır hisseden kadınlar ve gençler oldu” dedi.