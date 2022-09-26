Kadınlar Amini için saçlarını kesti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam düzenlenen törende yaklaşık 300 kadın İran’da öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini için eylem yaptı, isyan etti. Saçlarını keserek Amini tablosuna tutturan kadınlar, tabloyu Kadın Ağacı’na astı.

Yaşar ANTER

İran’da 22 yaşındaki Mahsa (Jina) Amini’nin “Başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Kadın Ağacı önünde bugün eylem ve basın açıklaması yapıldı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kent Konseyi, 2017 Bodrum Yurttaş İnsiyatifi ve Bodrum Kadın Platformu tarafından düzenlenen eyleme aralarında Bodrum’da yaşayan ve turist olarak ilçeye gelen İranlılarında bulunduğu yaklaşık 300 kadın eyleme katıldı.

KADIN DAYANIŞMASI SINIR TANIMAZ

Ellerinde Türkçe, Farsça, İngilizce olarak İran’da Direnen Kadınlara Selam Olsun, Kadın Düşmanlığı Sonunuzu Kadın Dayanışma Devrimi Getirecek, Erkek Devlet Şiddetine Karşı İsyandayız, İktidar Hayatı Hedef Aldığında Hayat Direniş Olur, Jina Mahsa Amani İsyanımızdır, Kadın Dayanışması Sınır Tanımaz yazılı dövizler taşıyan kadınlar sık sık Devlet Elini Bedenimden Çek, Sokaklarıda Meydanları da “Terk Etmiyoruz, Kadınlar Birlikte Birlikte Güçlü, İran’da Direnen Kadınlara Bin Selam Olsun” sloganları attılar. İranlı bir erkek turist İngilizce ve Farsça yaptığı konuşmada “Amini ve O’nun gibi kadınlar özgürlük istedikleri için öldürüldüler, hepimizin tüm dünyadaki kadınların özgür olmasın istiyoruz” dedi.

BİZ BU ZİHNİYETİ YAKINDAN TANIYORUZ

Bodrumlu kadınlar yaptıkları basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

*Jîna Masha Amini…İran’da, “İslami kurallara göre başörtüsünü örtmediği için”, ‘ahlâk polisi’ tarafından işkenceyle katledildi. Hegemonyasını, kadın düşmanlığı üzerinden kuran militarist, tekçi, erkek egemen molla rejimi! Asıl ahlaksız olan sizsiniz! Masha’nın saç teli değil, sizin erkek devletinizdir, ahlaksız olan.

*Biz bu zihniyeti yakından tanıyoruz, İran uzağımızda değil. İstanbul Sözleşmesi’ni, tek adamın ağzıyla feshedenler. Tacizcileri, tecavüzcüleri cezasızlıkla ödüllendirilenler… “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” diye çıktığımız meydanlarda bize şiddet, taciz uygulayanlar, hapsedenler. Daha geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da iktidarın desteğiyle düzenlenen mitingde, lgbti bireylere karşı nefret suçu işleyenler…

*Bunu tarihe not düşün. Kadınlar boyun eğmedi, eğmez! Bu ataerkil, bu faşist zihniyeti reddediyoruz! İran’dan yayılan direnişi, tarihimizdeki tüm kadın direnişleri ile beraber sahipleniyor ve Bodrum’dan bir kere daha haykırıyoruz. Bedenlerimiz üzerinden iktidar kurmanıza asla izin vermeyeceğiz! Laik, demokratik, özgürlükçü bir dünyayı, biz kadınlar kuracağız! Dünyanın dört bir yanında direnen kadınlara selâm olsun! İranlı kadınlara selam olsun!

300 KADIN SAÇLARINI KESTİ AMİNİ TABLOSUNA İĞNELEDİ

Eylem ve basın açıklamasına katılan kadınlar daha sonra saçlarını keserek kadınların yaptığı Amini tablosunun üzerine çengelli iğne ile saçlarını tutturarak Bodrum Kadın Ağacı’na astılar. Eylem sessizce sona erdi.

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