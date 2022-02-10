Kadınlar durakta yaşanan şiddete tepki gösterdi

Bursa’da yağmur altında 35 dakika beklediği belediye otobüsünün geç gelmesine tepki gösterdiği için durakta bekleyen bir şahsın saldırısına uğrayan CHP İl Kadın Kolu yöneticisi Ayten Levent’in gördüğü şiddeti CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar protesto etti.

Halil ATAŞ

Salı günü yağmur altında 35 dakika beklediği belediye otobüsünün geç gelmesine tepki gösterdiği için durakta bekleyen CHP İl Kadın Kolu yöneticisi Ayten Levent, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olayın yaşandığı Yıldırım Belediyesi Cazibe Merkezi önünde toplanan CHP’li kadınlar şehir magandasını basın açıklamasıyla kınadı.

“LEVENT YALNIZ DEĞİLDİR”

CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar, kadınların yanında duracaklarını belirterek, “Ayten Levent yalnız değildir. CHP İl kadın Kolları yönetim kurulu üyemiz Ayten Levent yoldaşımız güpegündüz bir erkek tarafından şiddet uygulandığı için buradayız. Şu unutulmasın ki hepimiz Ayten Levent’iz” dedi.

“YARINLARDA GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Okumuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2022 ocak ayında öylesine acı bir tablo ki en yakınları tarafından 28 kadının hayatlarına son verildi. Şiddete karşı koruma sağlayan 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyen, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden hükümet yetkililerimize sesleniyoruz. Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklemektedir.

Şimdi AKP hükümetine soruyoruz, bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz? Geliyor gelmekte olan! Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizin ilk haftası İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden tanıyacağı sözünü verdi.

Yarınlarda güven içinde yaşamak istiyoruz. Durakta, otobüste, sokakta hiç nedensiz şiddete uğramak istemiyoruz. Şiddet uygulayanların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen yaşam hakkımızı korumaya devam edeceğiz.”

“BENİ İNCİTEN, OTOBÜSTEKİ YOLCULARIN ŞİDDETE TEPKİSİZ KALMASIYDI”

Yolcu durağında ve ardından belediye otobüsünde şiddete uğrayan Ayten Levent de açıklamasında, şiddete uğradığı sırada en çok durakta ve otobüste bulunan yolcuların tepkisiz kalmasından incindiğini belirterek, “Bir kez daha anladım ki, insanlar korkunun korkusunu yaşıyorlar. Yıllardır sistemli olarak insanlar korkutulup sindiriliyor. Biz kadınlar örgütlü olarak, bu zihniyetin, kadınların ezilmesine, korkutulmasına, şiddete, tacize, tecavüze uğramasına daha güçlü, daha özgüvenli karşı çıkacağız. Biz kadınları eve hapsetmeye çalışıyorlar. Biz bu zihniyeti kıracağız” diye konuştu.

“ŞİDDET, TOPLUMUMUZUN HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN YARASI”

Son olayın Türkiye’de kadınların güvende olmadığı bir kez daha gösterdiğini dile getiren CHP Yıldırım Kadın Kolları Başkanı Nigâr Bölüker ise “Şiddet toplumumuzda giderek büyüyen toplumsal bir yara haline gelmiştir. Kadınlara yapılan bu tarz saldırı, cinayet, taciz ve tecavüzlerin ardında yatan tek sebep toplumsal ciddiyet eşitsizliğidir. Erkekleri egemen kılan bu zihniyeti sonuna kadar kınıyoruz ve diyoruz ki, siz bizi yok etmeye çalıştıkça bizler çoğalacağız” ifadelerini kullandı.

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