Kadınlar istihdamın her alanında yer alıyor

KONYA (AA) – Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren silah fabrikalarında CNC operatörlüğü, ön montaj, tetik tertibatı gibi farklı alanlarda kadınlar da istihdam ediliyor.

Ürettiği av tüfeklerinin büyük bölümünü başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderen Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinde üretimin farklı departmanlarında kadınlar da görev yapıyor.

Kooperatif bünyesindeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Silah Fabrikasının üretim koordinatörü Ülker Yılmazöz, Kooperatifte ilk çalışmaya başladığı yıllarda sadece paketleme, çay ocağı ve temizlik biriminde görev yapan birkaç kadının olduğunu anlattı.

Zaman içerisinde silah fabrikasında istihdam edilen kadın sayısının 30'a yaklaştığını ifade eden Yılmazöz, halen kadın çalışan alımlarının devam ettiğini, bu konudaki istihdam planlamalarının sürdüğünü söyledi.

– "Fabrikada her alanda çalışan kadın var"

Kadınların silah fabrikalarındaki makinelerin başında CNC operatörlüğü, ön montaj, tetik tertibatı, kalite kontrolcü gibi farklı alanlarda çalıştığını dile getiren Yılmazöz şunları kaydetti:

"AR-GE'de tüfek tasarlarken mühendis olarak ve belli departmanlarda yönetici olarak da çalışıyorlar. Fabrikada her alanda çalışan bayan var. Kadın, toplumda biraz daha birleştirici bir yapı içerisinde. O yüzden sanki tüfek biraz daha sert kalıyormuş gibi oluyor ama öyle değil. Bence bu sektörde kadın olmayışı aslında sıkıntı. Kadının var olması gereken bir sektör. Çünkü detay istiyor, incelik istiyor, yapılırken belli noktalarda kontrol ve süreklilik istiyor. Kadınlar daha dikkatlidir. Ev işinde olduğu gibi tüfek işinde de çok dikkatliler."

Fabrikada CNC operatörü olarak çalışan 26 yaşındaki Semra Dönmez, tıbbi sekreterlik okuduğunu ancak bu alanda iş bulamayınca av tüfeği sektörüne giriş yapmaya karar verdiğini anlattı.

İşe yaklaşık 1,5 ay önce başladığını ifade eden Dönmez, "Bayanlara yabancı bir sektör. Tornavida, alyan anahtarı bize farklı geliyordu ama sonradan yapabildiğimizi fark ettik. 'Neden olmasın?' dedik, uğraştık, çabaladık. Şeflerimizin yardımıyla bir şekilde işi öğrendik, yapabiliyoruz." diye konuştu.

22 yaşındaki Fatmanur Tural da babasının da silah fabrikasında çalıştığını belirterek Huğlu'da doğup büyüyen biri olarak doğduğu topraklarda av tüfeği üretiminde çalışmanın gurur ve heyecanını yaşadığını dile getirdi.