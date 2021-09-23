Kadınlar tencerenin nasıl kayna(ma)dığını anlattı





Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları el yakmaya devam ediyor. Pazardan alışveriş yapıp evde tencereyi kaynatmakla sorumlu olan pazar filelerinin sultanları kadınlar, Eyüp Karadolap pazarında fiyatları SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Emekli aylıklarıyla geçim mücadelesi veren Nimet Gökçe, "2 bin 500 lira maaş alıyorum. Kızımdan, oğlumdan istiyorum aç kalmamak için dengeliyorum. Bir sebzeyle bitmiyor ki. Hadi aldık sebzeyi neyle pişireceğim? Bir yağ olmuş 80-90 TL. Kıymanın, etin yanına zaten yaklaşılmıyor. Yarım kilo et alsam 4 kişide kime yetecek? 150-200 lira sadece sebzeye gidiyor" dedi.