Kadınlar Türkiye Kupası | Fenerbahçe 73-61 Kayseri Basketbol

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol’u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe’de Chelsea 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kayseri Basketbol’da ise Kennedy’nin 24 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Diğer çeyrek final mücadelelerinde Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi’ni; Galatasaray, İzmit Belediyespor’u; Ormanspor ise Beşiktaş’ı konuk edecek.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu
Fenerbahçe Öznur Kablo: Elizabeth 11, Ayşe, Olcay 2, Sevgi 11, Merve, Tuğçe 14, Chelsea 17, Cecilia 13, Esra, Irena 3, Laura 2
Antrenör: Victor Lapena
Kayseri Basketbol: Manolya 9, Kaeladawn 11, Ayşegül 11, Gülse, Kübra 2, Ivankovic 4, Nazlı 0, Kennedy 24
Antrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe)
Devre: 42-28 (Fenerbahçe)
3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe)