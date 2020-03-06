Kadınlar Türkiye Kupası’nda final zamanı

Adana’da düzenlenen Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda final heyecanı yarın yaşanacak. Fenerbahçe ile İzmit Belediyespor, yarın saat 15.00’te Adana Atatürk Spor Salonu’nda kupayı kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, çeyrek finalde Kayseri Basketbol’u 73-61, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi’ni 73-65’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmit ekibi ise çeyrek finalde Galatasaray’ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda da Beşiktaş’ı 84-71 geçen İzmit Belediyespor finale kaldı.

Bu sezon iki takım arsında ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 85-66’lık skorla kazanmıştı.