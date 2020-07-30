Kadınlardan ihbar yağdı… Jet-ski’li tacizci şoku!

Bursa’da corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan kontroller esnasında Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı’nda denizde jet-ski ile dolaşan bir kişinin kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği ihbarları geldi.

Bir hafta boyunca sahilde gözetim yapan ekiplerin jet skili bir kişi dikkatini çekti. Görüntüleri kaydeden ekipler, şikayetçi kadınların teşhis ettiği Ö.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Huzuru ve sükunu bozmak suçundan soruşturma başlatılan şahsın, kadınların ifadelerine göre uzun zamandır benzer tacizlerde bulunduğu ortaya çıktı. (İHA)