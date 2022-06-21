Kadınlardan Pınar Gültekin eylemi

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen Kadın örgütleri, Pınar Gültekin’in katiline verilen “haksız tahrik” indirimini protesto etti. Pınar Gültekin’in fotoğraflarını taşıyarak slogan atan kadınlar, “Öldürülen ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet istiyoruz” dedi.

Kadınlar Birlikte Platformu’nun çağrısıyla kadın örgütleri Kadıköy Eminönü iskelesi önünde toplandı. “Erkeklik indirimi kadın cinayetlerine teşviktir! Pınar Gültekin için erkek adalet değil, gerçek adalet” yazılı pankart açan kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganları attı.

“ÖLDÜRÜLEN, ŞİDDETE UĞRAYAN TÜM KADINLAR İÇİN ‘ADALET’ DİYORUZ”

Basın açıklaması yapan kadınlar, adalet istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Katil Cemal Metin Avcı sadece 14,5 yıl hapis yatıp çıkacak.Katilin suç ortakları olan ailesi ise beraat etti. Pınar Gültekin için hep birlikte adalet diyoruz. Öldürülen, şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet diyoruz.

*Daha yakın zamanda Yargıtay, evlenme teklifini kabul etmeyen Hatice Kaçmaz’ı bıçaklayan Orhan Munis’e benzer bir indirim verdi. Yanında 20 santimlik bıçakla evlilik teklifi etmeye giden adamın anlık bir hiddetle tasarlamadan suç işlediğini iddia eden bir yargıyla karşı karşıyayız.

*Pınar Gültekin’in faillerini ödüllendiren erkek yargıya isyandayız. Kadınları değil, katilleri koruyanlara isyandayız. Şiddete engel olmak yerine, bizim ahlakımızın peşine düşenlere isyandayız.

CİNAYETE KURBAN GİDEN KADINLARIN İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Basın açıklamasının ardından grup, cinayete kurban giden kadınların hep birlikte isimlerini okuyarak, ‘Burada’ dedi.

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