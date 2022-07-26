Kadınların İstanbul Sözleşmesi tepkisi sürüyor: Vazgeçmemeye kararlıyız

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi bugün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini ve sözleşmeyi savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi bugün konseyin binası önünde İstanbul Sözleşmesi‘ni savunmaya ve sözleşmeden vazgeçmemeye yönelik basın açıklaması yaptı. CHP ve BESİAD (Bodrum Esnaf ve Sanayi İş İnsanları Derneği), Bodrum Kadın Dayanışma Derneği kadın üyelerininde destek verdiği ve yaklaşık 40 kadının katıldığı basın açıklamasını kadın meclisi üyesi Fethiye Kızak Coşkundeniz okudu.

“DEVLET HER BİR YURTTAŞIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK ZORUNDADIR”

Coşkundeniz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Günde en az beş kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir ülkede Danıştay 10. Dairesi’nde kadın örgütleri ile baro ve siyasi partilerin açtığı İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilemez davasında, çekilme kararında yetkilidir kararı salt bir hukuka aykırılık meselesi olmadığını belirterek ‘Danıştay’ın oy çokluğu ile verdiği bu karar aynı zamanda temel hak olan yaşam hakkının korunmasına yönelik bir hakkın temelden yok sayılabilmesidir.

* Devlet her bir yurttaşın yaşam hakkını savunmak ve yaşama hakkının zarar görmemesi için gerekli politikaları oluşturmakla yükümlüyken ve bu olmazsa olmaz bir insan hakkı olarak tüm dünyada kabul edilmiş tartışmasız bir olgu iken, Danıştay bu kararıyla, bu hakkın iktidardaki kişilerin kendi savunuları üzerinden vazgeçebilir diyebildi…”

“DANIŞTAY’A RAĞMEN BU SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMEMEYE KARARLIYIZ”

Sözleri sık sık kadınların “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz, Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” sloganları ve alkışlarla kesilen Coşkundeniz açıklamasının devamında ise kadınlara ve kadın cinsine yönelik erkek şiddetini tek bir kişinin kararıyla yok sayılamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* “Bunu kabul eden Danıştay’ın da kadınların yaşam hakkını hukuken savunmak yerine, bu sorumluluğunu üstlenmemesi bir yanıyla kadınların kaderleri evdeki erkeğin keyfiyetine bırakmakla eş anlamlıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz.

* İstanbul Sözleşmesi devletin şiddet karşısında yapmakla yükümlü olduğu uygulamaları ve süreçlerini tanımlıyor ve kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya ve Danıştay’a rağmen bu sözleşmeden vazgeçmemeye kararlıyız.

* Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlar olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.”

Basın açıklaması kadınların alkışlı protestosu ile sona erdi.