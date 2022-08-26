Kadınların sokak ortasında ‘erkek arkadaş’ kavgası

Balıkesir’de bir grup kadın ‘kıskançlık’ nedeniyle birbirine girdi. Yaşanan arbedeye müdahale eden polislere saldıran T.T. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Kavga saat 22.00 sıralarında Karesi ilçesinde meydana geldi. Üç kadın, erkek arkadaşıyla cadde üzerinde yürüyen E.D.’ye saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kadınları ayırmaya çalıştı. E.D. ve T.T. birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

Küfür eden T.T., bir polis memuruna “Sen kim oluyorsun da elimi tutuyorsun” diyerek vurmaya başladı. T.T. polis tarafından kelepçeyle etkisiz hale getirildi.

Kadınların kavgası güçlükle sonlandırılırken, olay yerine gelen görevli kadın polis memurunun üst aramasının ardından taraflar polis merkezine götürüldü. Kavganın sebebinin kadınların birbirlerini erkek arkadaşlarına olan yakınlıkları nedeniyle suçlaması olduğu öğrenildi. (DHA)

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