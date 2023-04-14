Kadıoğlu’nun yerine Şenocak aday

AKP’de krize neden olan Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun milletvekili adaylığından çekilmesiyle yerine gelecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıoğlu’ndan boşalan İstanbul üçüncü bölge 8. Sıraya AKP İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak’ın konması için talimat verdi. AKP, Şenocak’ın adaylığını YSK’ya bildirecek.

19 NİSAN’A KADAR BİLDİRİLECEK

Şenocak’ın ismi, Kadıoğlu’nun adaylıktan çekildiğini açıkladığı gün gündeme geldi. Aslen Trabzonlu olan ve Ekonomi eski Bakanı Berat Albay’a yakınlığı ile bilinen Şenocak’ın adaylığı Erdoğan tarafından da onaylandı. Erdoğan, parti yöneticilerine Şenocak’ın ismini 19 Nisan’a kadar YSK’ya iletmelerini istedi.

İSTANBUL’UN FATURASI

Şenocak, yakın tarihte AKP’nin en çok tartışılan isimlerinden oldu. 2018’de İstanbul İl Başkanlığı’na önce atama sonra seçimle gelen Şenocak, 2019 yerel seçimlerini yürüttü. AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybedince fatura Binali Yıldırım ve Şenocak’a kesildi. Özellikle Şenocak’ın sandık müşahitlerini değiştirdiği için seçimlerde AKP’nin sandığa sahip çıkamadığı konuşuldu. Albayrak, bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Şenocak’ın da desteği azaldı. 2021 yılında kongre ile görevi Osman Nuri Kabaktepe’ye bıraktı.

VEKİL OLARAK DÖNECEK

Halen AKP MKYK üyesi de olan Şenocak, 2 yıl önce il başkanlığı görevinden alındı ancak şimdi seçilebilecek bir yerden milletvekili adayı gösterilecek. Böylece, 2 yıl sonra milletvekili olarak Meclis’e girecek.