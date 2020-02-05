‘Kadir Ağabeye ayıp ettik’ diyecekler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır, ”Ben sizin medyadaki yerinizi, görevinizi, işinizin zorluğunu, çektiğiniz çileleri hepsini biliyorum. Elli yıldır fotoğraf makinalarının karşısında sonrasında da kameraların karşısında beraber iletişim halindeyiz. Birbirimizi kırmadan severek son derece saygılı hayatımızı götürüyoruz. Benim yedi yıldır çalıştığım bir uğraş var ki ülkemize mutlaka büyük barış gelmeden hiçbirinizin işini kolay olmayacağını savunarak, hala diyorum ki hep beraber el ele vereceğiz yaşadığımız bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede ben ön sıralarda olacağım, siz de beni korumakla yükümlüsünüz. Çünkü beni yıpratmak hem kolay değil, hem de kimsenin işine gelmez” şeklinde konuştu.

İnanır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim bir tek isteyim var her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin saysın. Tabi ki bizim birbirimize karşı toplum olarak birey olarak görüşlerimizde farklılık muhakkak olacaktır, öyle olmazsa tadı olmaz, yaşamın da tadı olmaz. Ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız. Sizin çalıştığınız mecralar rahat çalışacaklar. Sosyal hayat hızlanacak, toplumda büyük bir KDV yaratılacak ki her şey çok güzel olsun. Bunun bir tek yolu var barıştan geçiyor. Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim. Onun dışında mesela film çalışmalarının içinde gereken şeyleri söylüyorum, benim yapacağım işlerin sosyal içeriği bütün bu anlattığım sorulanların bir parçasını içerisinde taşıması gerekiyor. Onu da yapacağız umuyorum ama önce hepimizin bildiği bütün sıkıntıları bizim başımıza ören bütün etkenleri ortandan kaldıracağız. Dünyanın en güzel ülkesinde beraber mutlu bir biçimde yaşayacağız. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir, bu güzel vatanımızdır’ dedi.

“AYIP ETTİK DİYECEKLER”

Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere İnanır,”olsun onlar olur, olmazsa hayatın tadı olmaz. Herkes aynı görüşte olursa, ama ben şunu iddia ediyorum, benim aleyhime söyleyen herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve bu Kadir Abiye ayıp ettik diyecekler’ diye konuştu. Sinemadan uzak kaldığı hatırlatılan İnanır,”Henüz benim oynayacağım filmler yapılmıyor. Bir süre daha bekleyeceğiz’ dedi.

Hayatını konu alan belgeselden bahseden usta aktör,”Belgesel son hızla yapılıyor. İki saatlik bir drama film halinde izleyeceğiz’ dedi. Belgeselde tanınan isimlerin olduğunu söyleyen İnanır,”Benim kendi seçtiğim bir kaç tane önemli insanlar konuşacaklar’ dedi. Belgesel kimlerin olacağını söylemeyen İnanır,”Muhakkak tanıdığınız isimler olacak ama isimleri verirsek anlamı kalmaz’ diye konuştu.

“SİYASET ÜSTÜ BAKIYORUM”

Elçin Sangu’nun dizi oyuncuları için,”Zengin amele’ sözlerine katılmayan İnanır,”öyle bir şey olur mu, daha baştan söyledik. Setlerin bu kadar uzun süreni olmaz, geri dönüşünün çok kötü olacağını ben bunu üç dört sene evvel de söyledim. Yani yabancıya film satıyoruz, bizim bir gece de oynadığımız diziyi onlar üç bölüm yapıp oynatıyor. Orada da zarardayız yani’ dedi. Sözlerine sonrasında,”Ne güzel işte tanımıyorlar, öğreniyorlar’ dedi.

Siyasete girme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen İnanır,”şimdiye kadar yapsam beşyüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum. Benim derdim bu memlekete barış gelsin sonra işime döneyim’ şeklinde konuştu.