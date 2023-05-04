Kadir Bekmezci’den Sivasspor’a vefa ziyareti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında dün Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor ara vermeden ligde gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Bekmezci’den vefa ziyareti

Diğer yandan 2009 ile 2015 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen Kadir Bekmezci kulübü ziyaret etti. Eski takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile hasret gideren Bekmezci, takımın antrenmanını da takip etti.