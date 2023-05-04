51.7 F
Los Angeles
4 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporKadir Bekmezci’den Sivasspor'a vefa ziyareti

Kadir Bekmezci’den Sivasspor’a vefa ziyareti

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında dün Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor ara vermeden ligde gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Bekmezci’den vefa ziyareti

Diğer yandan 2009 ile 2015 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen Kadir Bekmezci kulübü ziyaret etti. Eski takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile hasret gideren Bekmezci, takımın antrenmanını da takip etti.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,485BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States