Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan açıklama

Muğla’da gezinti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama geldi. Usta oyuncunun durumunun stabil olduğu belirtildi, şimdilik başka bir hastaneye sevkine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Selami AYDIN

Muğla’ya bağlı Dalaman ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Kadir İnanır dün gezmeye gittiği Ortaca ilçesinde rahatsızlanmıştı. Beynine pıhtı attığı tespit edilen İnanır dün akşam 17:00 sıralarında Denizli‘deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda gözlem altında tutulan İnanır’ın durumuna ilişkin PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve hastanın tedavisini yapan hekim PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı.

REKTÖR KUTLUHAN: BİLİNCİ AÇIK SELAMI VAR

Kutluhan yaptığı açıklamada; “Dün 17:00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine bildirilmiş ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor” ifadelerini kullandı.

SEVKİ ŞİMDİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Gazetecilerin, hastanın İstanbul’a sevkine ilişkin sorusuna da yanıt veren Kutluhan; “Beyin damar hastalığı olduğu için şu anda mümkün görünmüyor. Hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir” dedi. Hastanın felç durumu sorulduğunda ise; “Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz” yanıtını verdi.

İnanır’ın tedavi ve takiplerini yürüten hekimi Çağdaş Erdoğan ise “Beyin damar tıkanıklığı şüphesinden dolayı takibini yapıyoruz. Üç yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz” diye konuştu.

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