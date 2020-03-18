Kadir Şeker hakkındaki iddianame hazırlandı: İşte istenen hapis cezası

Konya’da, kız arkadaşı Ayşe D.’yi darp ettiğini söylediği Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkında iddianame hazırlandı. Şeker’in 12 ile 18 yıl arası hapsi istendi.

İddianamede Şeker’in ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.

Şeker’in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.

Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde ‘Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Antalya’dan Konya’ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale etmek istedi.

Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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