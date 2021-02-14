Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) – Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Beyoğlu belediye binasının önüne getirildi.

Burada Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

Yıldız, tören sonunda yaptığı konuşmada, Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında aynı yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurladıklarını hatırlattı.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Biz kendisiyle Kasımpaşa'da, Beyoğlu'nda çalışma yaparken kendi çocukluğundaki o sokaklardaki hatıraları paylaşırdı. Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

Törene Kadir Topbaş'ın ailesi, yakınları ve belediye çalışanları katıldı.