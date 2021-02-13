Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor

İSTANBUL (AA) – Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76) vefatının ardından hastaneye başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Topbaş'ın vefatı üzerine eşi Özleyiş Topbaş ve çocukları hastaneye geldi.

Vefat haberini alan yakınları, sevenleri ve bazı siyasetçilerin de Topbaş'ın ailesine başsağlığı için hastaneye ziyaretleri sürüyor, hastanede Kur'an-ı Kerim okunup dua ediliyor.

– "Bir İstanbul beyefendisiydi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hastanedeki başsağlığı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün İstanbul ve Türkiye'ye başsağlığı diledi. Kadir Topbaş'ı "Bir İstanbul beyefendisiydi" diye tanımlayan Kaya, şunları kaydetti:

"Nezaketiyle zarafetiyle çalışkanlığıyla İstanbul'un hemen hemen her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde yaptığı eserleriyle iz bırakmış bir isim. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol arkadaşım' dediği, 1980'li yıllardan itibaren bu davanın içinde büyük emekleri olan bir isimdi. Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı iken danışmanlığını yapmış, ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve 3 dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı yerel yönetim anlayışını sürdüren, hem alt yapı hem üst yapı hem de kültür sanat anlamında İstanbul'a gerçekten büyük eserler kazandırmış bir isim. Mekanı cennet olsun diyorum. Yaptıklarını, eserlerini unutmayacağız, kendisini unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun diyorum."

– "İstanbul halkı onu hayırla yad edecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul halkının Topbaş'a bir teveccüh gösterdiğini, kendisinin de İstanbul'a elinden geldiği kadarıyla kıymetli hizmetler verdiğini dile getirdi.

Altay, "Şuna eminim; İstanbul halkı onu hayırla yad edecek. Kadir Topbaş deyince akla hizmet gelecek, doğallık gelecek, samimiyet gelecek. Allah'ım nur gölünde yatırsın. İstanbul'a hakkını helal eder inşallah. Biz de İstanbul Milletvekili olarak ve İstanbul'da yaşayan insanlar olarak ona rahmet diliyoruz, Allah'ımdan şefaat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılma durumuna ilişkin gelen soru üzerine Altay, "Şimdi onu konuşacağız. Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmeden de konuştum. Zaten daha önce oğluyla bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ben de Sayın Genel Başkanımız adına aileye taziye dileklerini ilettim." yanıtını verdi.

– "İstanbul'a birbirinden güzel hizmetler kazandırdı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Kadir Topbaş'ı "İstanbul'un gülen bir yüzü" olarak tanımlayarak, İstanbul'a büyük hizmetleri olduğunu belirtti.

Topbaş'ın 13 yıl kesintisiz İstanbul'a hizmet ettiğini, birçok eserin kendisi ve ekibi sayesinde AK Parti İstanbul İl teşkilatıyla da beraber kente hizmet olarak kazandırıldığını anlatan Şenocak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerde İstanbul'da açtığı çığırı Kadir Başkan da devam ettirdi ve İstanbul'a birbirinden güzel hizmetler kazandırdı. Teker teker hizmetlerini saysak belki saatlerce bu hizmetleri kitaplara kadar konu ederiz. Çok beyefendi biriydi. Milletin gönlüne de öyle taht kurmuştu. 'İstanbul Beyefendisi Kadir abi' diye anılırdı."

Şenocak, Topbaş'ın uzun yıllar AK Parti'ye hizmet ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı, kendilerine de ağabeylik yapmış bir büyükleri olduğunu belirterek, kendisiyle birçok anıları bulunduğunu söyledi.

Topbaş'a Allah'tan rahmet dileyen Şenocak, "Gönlü çok zengindi, kişiliği düzgün bir insandı. İyi bir babaydı, iyi bir ağabeydi, yeri geldi dost olmayı çok iyi bilirdi. Milletimizin başı sağ olsun. Biz teşkilat olarak bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ailesine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Bayram Şenocak, Topbaş'ın cenazesinin yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakiben defnedileceğini, öncesinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve belediye başkanlarının da katılımıyla İBB'de tören gerçekleştireceklerini kaydetti.

– "Kadir Topbaş Beyefendi'ye yakışan şekilde uğurlamak bizim sorumluluğumuzdur"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kadir Topbaş'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Topbaş'a Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, hem İstanbul'a hem Büyükşehir Belediyesi camiasına hem de ailesine baş sağlığı diledi.

İmamoğlu, Topbaş'ın evlatlarıyla sohbet ettiğini dile getirerek, "Bütün sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda da hazırlıkları yaptığımızı kendilerine ifade ettik. (Cenaze) Yarın Fatih Camisi'nde, saati belirlenecek. Saatin belirlenmesine dönük de kendilerine, öncelikli İBB binamızda da kısa bir törenle camiye nakledilmesi konusunda talebimizi ilettik. Yakışan bir şekilde, dünyanın en güzel, en büyük kentine 13 yıl hizmet etmiş Kadir Topbaş Beyefendi'ye yakışan bir şekilde uğurlamak da bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

– "İstanbul'u ışıl ışıl yaptı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Topbaş'ın Beyoğlu'na yaptığı hizmetleri Beyoğlu halkının hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Topbaş'ın İstanbul'a olan sevgisinden bahseden Yıldız, "İstanbul benim sevdam, aşkım' derdi. Hatta sorduğumuzda 'İstanbul gibiyim.' derdi. O mutluluğunu gözlerinden anlayabilirdik. İstanbul'u ışıl ışıl yaptı. Canlı bir İstanbul bıraktı. Hizmetlerini İstanbullu unutmayacak, Beyoğlular, Kasımpaşalılar unutmayacak." diye konuştu.

– "Bir yol arkadaşı, bir dava büyüğü"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise merhum Kadir Topbaş için Allah'tan rahmet dileyerek, "Kadir Ağabey bizim için bir belediye başkanı olmanın ötesinde bir yol arkadaşı, bir dava büyüğü. Uzun yıllar birlikte mücadele ettik, birlikte çalıştık, birlikte bu şehre, bu ülkeye hizmet etmenin gayretini gösterdik. Biz ondan hep güzel ağabeylikler gördük." dedi.

Topbaş'ın "İstanbul benim hayatım." dediğini de aktaran Göksu, "Gerçekten İstanbul'a çok güzel izler bıraktı. Bugün İstanbul'da sağa sola döndüğümüzde Kadir Ağabey'in izini, eserlerini görüyoruz. İnanıyorum ki bütün İstanbullular bu eserleri, bu izleri gördükçe Kadir Ağabey'e dua edecekler. Biz dua ediyoruz, Cenab-ı Hak yolunu açık eylesin. Kabrini cennet bahçesinden eylesin, onu cennetinde misafir eylesin. Milletimizin ve ailesinin başısağolsun. " ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuşmasına "Ağabeyimizi kaybettik." diyerek başladı. Birçok alanda Topbaş'tan istifade ettiğini anlatan Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Benim için en anlamlısı, siyasete başlangıçta onunla beraber başlamış olmam. Bağcılar'da İlçe Başkanıyken ben kendisinin Gençlik Kolu Başkanıydım. Çok şey öğrendim. Hem siyasette hem belediyecilikte ve özellikle Dünya Belediyeler Birliği sürecinde birlikte o başkanlık serüvenini yaşadık. Türk toplumuna belediyecilik adına çok güzel hizmetler yaparken dünyada da belediyeciliği ön plana çıkaran bir isimdi. Rabbim gani gani rahmet eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte gerek bizler gerek İstanbul gerekse Türk siyaseti kendisini hayırla yad edecek mekanı cennet olsun."

Hastaneye ziyarete gelen isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.