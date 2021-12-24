Kadirov’un Erdoğan’a tepki gösterdiği park ile ilgili Moskova’dan sert yorum

Türkiye ile Çeçenistan arasında yaşanan Cevher Dudayev Parkı’nın yarattığı gerilim Rusya’ya da sıçradı. Dün bir açıklama yapan Rus yetkililer bugün tonu yükseltti.

Sozcu.com.tr

Türkiye ile Çeçenistan arasında patlak veren park krizi Rusya’ya da sıçradı… Kocaeli’nin Körfez Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’u ayağa kaldırmıştı.

Önceki gün kişisel Telegram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen ve “Biz de buradaki bir parka Abdullah Öcalan adını verebiliriz” diyen Kadirov’a dün Kremlin’den destek gelmişti. Bu gerilimde Türkiye’yi eleştiren Rusya’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Rusya’ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Cevher Dudayev’in adının verildiği parkla ilgili dün Kremlin de Ramazan Kadirov’dan yana tavır almış ve arka çıkmıştı.

Türkiye’nin son dönemde yakın ilişkiler geliştirdiği Rusya ile gerilim yaratan park ile ilgili bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’dan da bir açıklama geldi. Zaharova, Kadirov’a destek çıkarken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Zaharova, “Bu tür adımlar kabul edilemez ve bütün uluslararası kamuoyu tarafından çok sert kınanması gerekiyor. Burada birlik olmalıyız. Bu adım ülke liderlerinin büyük emek harcadığı Rusya-Türkiye ilişkilerine ve işbirliklerine zarar veriyor” dedi.

Zaharova, “Rusya, Türkiye tarafından bu itirazları ciddiye almasını umut ediyoruz” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

10 Aralık’ta düzenlenen bir tören ile Kocaeli’de açılan park Kadirov’un tepkisini çekmişti. Parkın açılışı sonrasında sosyal medyadan Türkiye’ye ateş püsküren Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulunmuştu.

Kadirov paylaştığı mesajda, “Açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum: Kararınızı verin! Ya teröristleri açıkça destekleyen bir ülke statüsü alın ya da Rusya Federasyonu ile şeffaf ve dürüst bir ilişki kurun” demişti.

Türkiye’yi Rusya’ya şikayet eden Kadirov açıklamanın devamında ise , “Kaçakların ve suçluların sığındığı Türkiye’de açıkça etkinlikler düzenleniyor, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan teröristlerin isimleri parklara veriliyor. Bizim de buna karşılık verme hakkımız var. Örneğin Grozny’de Abdullah Öcalan’ın ismini ölümsüzleştirmek çok mantıklı ve siyaseten doğru bir hamle olur” ifadesini kullanmıştı.

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