Kadro ümitleri tükenen ÇAYKUR işçileri sendika önünde eylem yaptı

ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçiler, kadro talepleri yerine gelmeyince, üyesi oldukları Öz Gıda İş Sendikası önünde eylem yaptı. Bina önünde toplanan mevsimlik işçiler, sendikanın haklarını savunmadığını iddia ederek, sendika görevlilerini istifaya çağırdı.

Elif ÇAVUŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 90 bin taşeron işçinin kadro almasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı, ÇAYKUR’da çalışan 10 bin geçici işçinin kadro talebi askıda kaldı.

SENDİKA GÖREVLİLERİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Rize’de yıllardır kadro çağrılarını gündemden düşürmeyen ÇAYKUR’un mevsimlik işçileri, bu kez üyesi oldukları Öz Gıda İş Sendikası önünde toplanarak iki saat boyunca eylem gerçekleştirdi “ÇAYKUR kadro”, “İşçi burada, sendika nerede?” şeklinde sloganlar atan işçiler sendika görevlilerini istifaya çağırdı.

“AÇ KALDIĞIMIZ İÇİN GELDİK”

12 ay boyunca çalışmak istediklerini dile getiren bir işçi, “Alınan maaşla ancak kredi kartı yatırılabiliyor. İşçiler 6 aydır aç geziyor, çocuklarına harçlık veremiyor, hırsızlık mı yapsın? Biz buraya eğlenmeye gelmedik, aç kaldığımız için geldik” diyerek isyan etti.

KADRO VERİLMEZSE İŞÇİLER İSTİFA EDECEK

Sendika binası önünde güvenlik önlemi alan polis, işçilerin alanı terk etmesini istedi. İşçiler, sendika yetkililerinin binadan inmelerini talep ettiklerini dile getirdi. Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir, kalabalığın yanına geldi, miting talebinde bulunan işçilere, “Kadro verilene kadar mücadele edeceğiz” diyerek miting sözü verdi. İşçiler, kadro verilmemesi halinde sendikadan toplu şekilde istifa edeceklerini ifade etmelerinin ardından eylem sona erdi.

İlginizi Çekebilir ÇAYKUR faiz batağında! Üç yılda 1.3 milyar TL ödedi