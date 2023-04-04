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4 Nisan 2023
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Kadro verilen sözleşmeli memur eş durumuna takıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanuna göre; 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçti. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süreçlerinin de 28 Nisan’dan gerçekleşeceği açıklandı.

KADRO GELDİ, SÜRE ŞARTI GİTMEDİ  

Ancak, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3 Maddesinin son kısımlarında geçen ifadeler, sözleşmeli öğretmenlerin, aile birliği mazeret hakkını kullanmaları önünde süre şartı engelini getirdiğini ortaya çıkardı.

İlgili maddeye göre, kadrolu öğretmenlerde eş durumu 1 yıl, yer değişikliği 3 yılın sonunda olurken, sözleşmeli öğretmenlerde eş durumu 3’üncü yıl; yer değişikliği ise 4’üncü yılın sonunda yapılabilecek.

Eğitim sendikaları ve meslek örgütleri bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu ve sözleşmeli olarak kadyoya geçen öğretmenlerin de diğer kadrolu meslektaşları gibi süre şartı aranmaksızın mazeret tayin haklarını kullanabilmelerini istedi.

Özellikle sosyal medyada biraraya gelen öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek seçim öncesinde hakkaniyet çerçevesinde ivedi bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Konu hakkında CİMER’e yapılan başvuruda ise şu ifadelere yer verildi:

“ÜÇ YILI DOLMADAN…”

“Bizler kadroya geçen sözleşmeliler olarak ilgili bakanlıklarımıza eş durumundan yararlanabilecek miyiz diye sorduğumuzda yeni çıkan kanunda süre şartı devam etmektedir, eskisi gibi mazeret atamasındaki aile birliği mazeret tayininizi 3 yıl dolmadan yapamazsınız cevabını alıyoruz.

Anayasa’nın 41. maddesi ile güvence altına alınan aileler mazeret atamalarında mağdur ediliyor. Önceden sözleşmelisiniz yapamazsınız deniliyordu şimdi ise kadroya geçtik ama yine aynı cevabı alıyoruz.

Kadro verip eş durumu tayini yaptırmamak kadrodan gelecek memnuniyeti üzüntüye bırakmıştır. Bu durumda var olan mağduriyetin hiç bir şekilde görülmediği ve hiçbir açıklama yapılmadığı hatta görüşme taleplerimize asla olumlu yanıt verilmediği bilinmektedir.”

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