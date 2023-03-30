“Kafalarını keseriz” demişti, gözaltına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
“BİZ HİZBULLAHÇIYIZ”
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan İ.CK. “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandıktan sonra “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırmıştı.