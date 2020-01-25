Kafayı Yiyeceğim Bir Gün !





İYİ Parti, 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi. İYİ Partili Aytun Çıray, "İYİ Parti, Suriyelilerin evine dönmesine ilişkin somut bir plan ortaya koydu diye hiç kimse tarafından ırkçılıkla suçlanamaz. Bunu kim yapmaya yeltenirse, biz de onları birtakım kirli ve ahlaksız amaçlarını kamufle etmeye çalışmakla suçlarız" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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