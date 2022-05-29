Kafeye ‘açık giyinmek yasaktır’ yazdılar, şortlu kızı dışarı attılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir kafe, girişe ‘burada açık giyinmek yasak’ yazısı astı. Kafeye şortla giren bir genç kız ise personel tarafından dışarı çıkartıldı. Gelen sert tepkiler üzerine kafe sahipleri açıklama yaptı.

Olay dün Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti.

Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

PARA TEKLİF ETMİŞLER

Genç kız kafe önünde Burada açık giyinmek yasak yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı kapalı arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.

İŞLETME SAHİPLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü.

Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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