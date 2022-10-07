Kaftancıoğlu açıkladı: ’80 Günde Devr-i Alem’ programı

CHP İstanbul il örgütünün yaptığı saha çalışmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanı Kaftancıoğlu, “İstanbul’da bulunan 4.502.560 hanenin dün gece saat 23.00 itibariyle 2.622.459 hane Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü tarafından ziyaret edildi ve kapılar tek tek çalındı.” dedi.

Fatma VURGUN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekilleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın “80 Günde Devr-i Alem” kampanyasının TBMM çalışmaları hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Kaftancıoğlu, sokakta karşılaştıkları ya da tesadüfen gördükleri vatandaşların değil bizzat planlı olarak vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini dile getirirken “Umut Kapınızı Çalacak” diyerek vatandaşları dinlediklerini belirtti.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

*Vatandaşlarımızın dertlerini hep birlikte gündeme getireceğiz. Kapılarını çaldığımız vatandaşların temel ihtiyaçlara erişim sorunu vardı.

*İşsizlik sorunu vardı. Eğitim sorunu vardı. Çocuklarını gönderecek okul bulamama dahil ve gönderebilecek koşulların oluşmaması gibi.

*Göçmen sığınmacı ve yabancı uyruklular sorunu karşımıza çıkıyordu. Sağlığa erişim sorunu vardı. Gençlerin çok sorunu vardı. Kadınların sorunu vardı.

*Kapısını çaldığımız vatandaşların çok büyük bir kaygı ve belirsizlik hali vardı. Barınma, kentsel dönüşüm ve deprem sorunuyla karşılaşıyorduk kapısını çaldığımızda ve madde kullanımı ve bağımlılık ne yazık ki.

*Milletvekillerimiz aracılığıyla bu sorunların meclise taşınarak kimi zaman muhatabına sorulması, kimi zaman da bu sorunların çözümüne dönük birtakım girişimlerde bulunması için böyle bir çalışmayı da milletvekillerimizle birlikte yürütüyoruz.” diye konuştu.

*80 Günde Devr-i Alem” çalışmamız kapsamında İstanbul’da bulunan 4.502.560 hanenin dün gece saat 23.00 itibariyle 2.622.459 hane Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü tarafından ziyaret edildi ve kapılar tek tek çalındı.

*Bizler Genel Başkanımızdan başlayarak örgütü üyelerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz uzun lafın kısası Cumhuriyet Halk Partili olan bütün üyelerimizle birlikte çalışıyoruz.

“VATANDAŞLARIMIZIN İLETTİĞİ SORUNLAR İKTİDAR PARTİSİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de ev ziyaretlerinde alınan geri dönüşleri kamuoyuyla paylaştı. Her kesimden İstanbullu ile yapılan ev ziyaretlerinde bir araya geldiklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

*İstanbul’un 39 ilçesinde yaptığımız ev ziyaretlerimizde kapısını çaldığımız İstanbulluların neredeyse tamamı istisnasız olarak hayat pahalılığı ve artan fiyatlar karşısında yaşadıkları çaresizlikleri anlattılar. Biz bütün bu sorunları meclis gündemine taşıdık.

*Verdiğimiz kanun teklifleri, araştırma önergeleri ve soru önergeleriyle vatandaşlarımızın bize ilettiği bütün sorun alanlarında meclisteki bütün çalışmalarımıza taşıdık.

*1.211 kanun teklifi, 583 araştırma önergesi, 13 bin 524 soru önergesi ile bizzat kapılarını çaldığımız vatandaşların bize ilettiği sorunları gündeme taşıdık. Vatandaşlarımızın ilettiği bu sorunlar iktidar partisi tarafından reddedildi”

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI İKTİDARIMIZDA İLK 6 AYDA GÜNDEME GETİRECEĞİZ”

İstanbullu vatandaşların kadın yoksulluğu, kadın istihdamı, sosyal destekler, işsizlik, genç işsizliği, genel ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı, uyuşturucu sorunu, intiharlar, yapılmayan okullar, esnafların sorunları, tarım işçilerinin sorunları, mülteci sorunu ve eğitime erişim sorunları gibi birçok ciddi sorunu meclis gündemine taşıdıklarını belirten Özdemir, Aile Destekleri Sigortası’nı da ev kadınları ile paylaştıklarını belirtti.

Özdemir şöyle konuştu:

*Biz aile destekleri sigortası kapsamında CHP’nin iktidar olduğu ilk altı ayda gündeme getireceğiz. Ancak biz milletvekilleri olarak bu kanun ve kadınları güçlendirecek birçok kanun teklifini meclis gündemine sunduk ve reddedildi.

*Kadınların çalışma hakları, istihdamları, özel sektör kamu ayrımı yapmadan bütün kadınların doğum izninden yararlanması, süt izinleri, ev hizmetlerinde çalışanların güvenceli tam istihdama kavuşmaları, doğum izinleri, kadın kooperatifte çalışanlar, yine kamu özel ayrımı yapılmaksızın eşit temsiliyet noktasında kadın yoksulluğunu giderecek araştırma önergelerimiz, derin yoksulluğu giderecek araştırma önergelerimiz meclis gündemine alınmıyor ya da alınanlar da reddediliyor.

“MİLLETİN DERDİYLE DERTLENMEYEN MECLİS, MECLİS DEĞİLDİR”

80 Günde Devr-i Alem çalışması kapsamında saha dönüşleri konusunda değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, şöyle konuştu:

*Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin içinde bulunduğu durumu, iktisadi, sosyal, kültürel durumu yok sayan bir meclis, meclis değil.

*Zenginin zenginliğini korumakla mükellef bir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığı beni şahsen çok üzüyor. İstanbul İl Başkanımız AK Parti senden çaldı bunu senin peşine yüz yüze yüz gün başlattı.

0*80 Günde Devr-i Alem projesi ile 2.622.459 eve girilmiş. Gerçekten bu bir fedakârlık, bu bir özveri.

*Bu bir meşakkat, bu bir ideale kavuşmak için yüksek performanstır. Bizim seçmene sokakta denk gelmemizden ziyade kapısına gitmemiz çok önemli. İstanbul’un sorunlarını bilmiyor değildik. Ama bir güncellemeye ihtiyaç vardı.

*Mesela üç sene önce ben çok iyi biliyorum. İstanbullularla konuştuğumda en temel sorunlarının başında önce Adana Göçmen de mülteciydi, sığınmacı da ne dersen de bu ve uyuşturucu var idi. Şimdi ekonomik sorunlar bunların önüne geçti.

*Son dönemde Özellikle yaşanan ekonomik sorunlarla tek adam rejimine geçtikten sonra yaşanan ekonomik sorunlarla bu öne geçti işsizlikle birlikte. Ama hala uyuşturucu ve göçmen mülteci sığınmacı sorunu can yakıcı bir şekilde devam ediyor.

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