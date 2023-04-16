53.7 F
Los Angeles
16 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKaftancıoğlu, AKP’nin reklam filmine dikkat çekti: Manidar

Kaftancıoğlu, AKP’nin reklam filmine dikkat çekti: Manidar

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. AKP’nin reklam filmine vurgu yapan Kaftancıoğlu paylaşımında, şunları kaydetti:

“Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim ‘neden yaptın?’ diye sorunca ‘çok seviyordum o nedenle’ diyordu.

AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar.

Ne yaparsa yapsın ‘sevdiğinden vazgeçme’ anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir.

Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar. 28 gün kaldı #HepBirlikte değiştireceğiz!”

Gündem
Önceki haber
Şenol Güneş’ten sürpriz tercih! İşte dev maçın 11’leri
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,457BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States