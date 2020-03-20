Kaftancıoğlu, corona teşhisi koyulan profesörü sordu! işte son durumu

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını oğlu Onur Taşçıoğlu duyurmuştu. Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa’da enfeksiyon servisinde karantinaya alındığını, durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Aradan geçen 4 günün ardından profesörün durumu merak konusu oldu.

CHP’Lİ KAFTANCIOĞLU SORDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Onur Taşçıoğlu’na sosyal medyadan mesaj göndererek, “Babanla ilgili son durum bilgisi alabilir miyiz? Bütün hastaları gibi biz öğrencileri de dört gözle iyi haberlerini bekliyoruz” dedi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSLE BÜYÜK MÜCADELEDE”

Onur Taşçıoğlu ise, Kaftancıoğlu’na, “Babam hala entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor. Babam için oluşturulan sağlık kurulu hocaları, tüm tedavi opsiyonlarını neredeyse her gün bir araya gelip, tartışıp gerekeni yapıyorlar. Babam ve tüm kahramanlar için…” yanıtını verdi ve ‘alkış’ ifadesi paylaştı.

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