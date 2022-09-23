Kaftancıoğlu davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle yargılandığı davada, mütalaa verilmek üzere dosyanın Başsavcılığa gönderilmesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gerekçesiyle “suç işlemeye tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından toplamda 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Fahrettin Altun ile sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, Kaftancıoğlu’nun avukatları salonda hazır bulundu.

İLÇE BAŞKANI TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Duruşmada, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tanık olarak ifade verdi. Özçağdaş, “Bu konu ile yargılandım ve hakkımda beraat kararı verildi. Müşteki Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çekmedim. CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, aynı zamanda meclis grup başkanıyım. Bu görevlerim çerçevesinde herhangi bir kent suçu, yerel yönetimlere dair suç oluştuğunda partimi temsilen gider bakarım. Herhangi bir sorun görürsem kamu otoritelerine başvururum.

Bu olayda da Sayın Altun’un gerçekleştirmiş olduğu mevzuata aykırı yapılaşmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit ediliyor. Konu kamuoyu gündemine geliyor, gazete haberlerine çıkıyor. Çeşitli yurttaşlarımız tarafından orada yaşanan süreç alenileştiriliyor ve kamuoyunda gündem oluşturuluyor. Ben de çok doğal olarak bu mevzuata aykırı yapılaşmanın olduğu alana gittim. Yeni bir mevzuata aykırı yapılaşma var mı yok mu ona baktım.” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’na mevzuata aykırı yeni bir yapılaşma olmadığını bildirip, oradan ayrıldığımı söyleyen Özçağdaş, “Sayın Altun’un evine gittiğim, evini fotoğrafladığım, oradan kaçtığım gibi kamuoyuna yansımış olan benim yargılanmama sebep olan konuların tamamı o gün görevli polislerin ifadesinde gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım il başkanı. Bir siyasi parti yerelden genele kadar, iletişim halindedir. Siyasetin konusu olan kamu düzeninin konusu olan bu tür konularda istişare ederler. Benim de il başkanımız ile yürüttüğüm böyle onlarca konu vardır. Bu konu da onlardan bir tanesidir” dedi.

‘SUÇUN UNSURLARI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR’

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konu ile ilgili daha önce takipsizlik kararı vermiştir. Tanık olarak dinlenen Suat Özçağdaş yargılandığı Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasında beraat etmiştir. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına mütalaa için tevdiine karar verilmesini talep ederim” dedi.

MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Mahkeme, mütalaa verilmek üzere dosyanın Başsavcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan’da aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. İddianamede, kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

İddianamede, Fahrettin Altun’un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun “suç işlemeye tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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