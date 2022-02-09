Kaftancıoğlu, “Öfkeliyim” dedi ateş püskürdü! İsyan eden yurttaş elektrik faturasını gösterdi…

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Alaturka Online
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Kaftancıoğlu, “Öfkeliyim” dedi ateş püskürdü! İsyan eden yurttaş elektrik faturasını gösterdi…

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması düzenleyerek zamlara ve elektrik faturalarına isyan etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli’de düzenlenen açıklamada hayat pahalılığına ve artan faturalara isyan etti.

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