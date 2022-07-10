Kaftancıoğlu, Pervin Buldan’ın babasının cenaze törenine katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babası Halis Yüzer’in cenaze törenine katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babası Halis Yüzer (78) geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Silivri’de bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Yüzer bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüzer’in cenazesi bugün İstanbul’da defnedildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın babası Halis Yüzer’in cenaze törenine katıldı. Kaftancıoğlu, cenaze töreninde Buldan ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a taziye mesajlarını iletti.
KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARAMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in vefatı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı dün telefonla aramıştı. Halis Yüzer’e Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletmişti.