Kaftancıoğlu, sahada karşılaştığı AKP’lilerle selamlaştı





14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partiler saha çalışmalarına hız verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyet de meydanlarda yurttaşlarla temasını sürdürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; İstanbul 3. bölge milletvekili adayları Türkan Elçi, Neşe Aksakal Kıyık, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve örgüt ile birlikte Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Kaftancıoğlu sonrasında ise Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan siyasi parti stantlarını ziyaret etti. O sırada parti aracıyla seçim için çalışan AKP’li gönüllülerle karşılaşan Kaftancıoğlu, onlarla selamlaştı. Çevredekiler de alkış ve ıslıklarla destek oldu.

“İYİ OLAN 86 MİLYON ADINA KAZANSIN”

Kaftancıoğlu o anların videosunu sosyal medya hesabından, “Sahada nezaket var, selam alma selam verme var. Seçimler demokratik yarışlardır ve iktidardaki kötülerin ve trollerin kışkırtmalarının ve kutuplaştırmalarının işe yaramadığı bir bahar havası var ne mutlu ki… Ne diyelim? İyi olan 86 milyon adına kazansın:)” notuyla paylaştı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE YANIT

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik’teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan, “Bay Bay Kemal, “Cezaevlerini boşaltacağız” diyor, ya bu ülke hukuk devleti ya, neyi boşaltıyorsun? Terörist Selo’yu bile çıkartacağım diyor. Bunun yanında Apo’yu da çıkaracağım diyor” ifadelerini kullandı.

“SÖZLERİM ANLAYANA ELBETTE”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “Düzeltelim: (etrafındakiler düzeltemiyor belli ki) Bay Kemal; Yargı araçsallaştırılamaz ve kişiye özel işletilemez diyor. Ayrıca hukuksuz şekilde tutuklanan her kim varsa ve yine hukuk karşısında suçlu kimse ve etrafta fink atıyorsa onlar için de gereği yapılacak diyor:)) Anlamazsın ya anlatalım yine de… Rahip Brunson, Deniz Yücel, Cemal Kaşıkçı ve yüzlerce olayda olduğu gibi yargı ayaklar altında paspas edilmeyecek, devletin onuru ulusal ve uluslararası arenada beş paralık edilmeyecek diyor. Sözlerim anlayacak olana elbette” dedi.