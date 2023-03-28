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28 Mart 2023
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Kaftancıoğlu: Seçim 1’inci turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“SEÇİM 1. TURDA BİTEBİLİR VE GÖRECEKSİNİZ BİTECEK”

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem. Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim.

* Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek.

* Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz.”

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