Kaftancıoğlu skandalı paylaştı: Yakalandınız

Seçim Kanunu gereği, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmesi zorunlu olan AKP’li bir belediye meclis üyesinin görevinden istifa etmediğini ve meclis çalışmalarına katıldığını açıklayan CHP İl Başkanı Canan Kaftanıoğlu, AKP’ye seslendi.

“SEHVEN DIŞINDA NE DİYECEKSİNİZ MERAKTAYIM”

“AKP’nin İstanbul’da MV’li listelerini oluştururken işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini belgeleriyle açıklayacağım birazdan.” diyen Kaftancıoğlu

“Yakalandınız! Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNE KATILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Kaftancıoğlu devamında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir.

Örnek verecek olursam CHP’den istifa eden ve listelerde yer bulamayan İBB Meclis üyemiz

@DoanSubasi nasıl İBB meclis üyesi değil ve toplantılara katılamıyorsa bu kişi için de aynı kurallar ve kanunlar geçerli. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!

“CHP OLARAK BİZ YASALARA SAYGILIYIZ”

Madem idare edin diyorsunuz @DoanSubasi gelsin İBB meclisini yönetsin, istifa eden diğer iki arkadaşımızda bugün yapılacak BŞ meclisine katılsınlar diyeceğim ama demem çünkü CHP olarak biz yasalara saygılıyız. İşimize gelince yasa tanımazlık yapmadığımız gibi pazarlık da yapmayız.”

O İSİM MUSTAFA YAĞCI

Meclis üyeliğinden istifa etmeden milletvekili adayı olan kişinin Mustafa Naim Yağcı olduğu öğrenildi.