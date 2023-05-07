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7 Mayıs 2023
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Kaftancıoğlu’dan AKP’ye esprili teşekkür

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda miting düzenledi. Mitinginde, izletilen videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı görüntülerine de yer verildi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, “Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sayın Kabaktepe’ye teşekkür ederim. Hemşeri dayanışması” dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımın sonunda gülücük ve Millet İttifakı’nın seçim sahasında kullandığı kalp işaretini de ekledi. (ANKA)

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