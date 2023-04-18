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18 Nisan 2023
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Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına maddi destek

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; parti örgütüyle birlikte Taksim Meydanı’nda bulunan bir bankaya giderek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına 55 bin 598 TL’lik maddi destekte bulundu.

“HALKIN DAYANIŞMASINI BÜYÜTMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Banka çıkışı açıklama yapan Kaftancoğlu şöyle konuştu:  “Biz depremde vatandaş dayanışmasının ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu seçimde göstereceğiz çünkü devletin bütün imkânlarının seçime dönük sınırsız ve hor bir şekilde kullanıldığı yerde, halkın içinden gelerek, hissederek verdiği 5 kuruşun çok daha güçlü olduğunu gördük.

Halkın dayanışmasını büyütmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü halkın oylarıyla ve halkın desteğiyle, devletin kaynaklarını kullananlara inat cumhurbaşkanı seçilecek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir dayanışmayla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını çok anlamlı buluyoruz. O nedenle bizler 39 ilçede dayanışmayı büyüteceğiz ve halkın cumhurbaşkanını, halkın cebindeki verebileceği kaç kuruş olursa olsun bununla kampanyasını sürdürmesini sağlayacağız. Buradan bütün İstanbullu vatandaşlara da çağrı yapmak istiyorum.

Deprem döneminde olan dayanışma gibi halkın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na olabildiğince, gönlünüzden koptuğu kadar, miktarın hiç önemi yok dayanışmanızı göstermeniz çok kıymetli. Çünkü bir yanda halkla birlikte siyaset yapanlar var, diğer yanda ise devletin imkanlarını hor kullanarak bu kaynakları kullananlar var.”

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