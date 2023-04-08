Kaftancıoğlu’ndan Kızılay’a destek

Deprem sonrası yardımların ulaştırılması konusunda yetersiz kalmakla suçlanan ve çadır satışıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Türk Kızılay, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü açıkladı, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay’ın sosyal medya hesabından ‘Önemli Çağrı’ başlığı altında yapılan duyuruda, ‘Ulusal Kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür’ denilerek şu çağrı yapıldı:

*Her yıl Ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur.

Kızılay’ın bu çağrısını alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kan bağışına destek olunmasını istedi. Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

*Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez. Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek.

*Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim.