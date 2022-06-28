Kaftancıoğlu’nun katılımı rahatsızlık yarattı… Görevden alındılar

İBB işbirliği ile “İslam Sempozyumu” düzenleyen Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetimi, genel merkez tarafından görevden alındı. Türk Ocakları Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada konferansın açılışına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftantancıoğlu’na tepki gösterilerek “Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez” denildi.

Türk Ocakları kuruluşunun 110’uncu yıl dönümü nedeniyle Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İBB işbirliğiyle Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2” sempozyumu düzenleme kararı aldı. 27-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek uluslararası sempozyumun açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün birlikte katıldı.

Sempozyumun ilk gününde Türk Ocakları Genel Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türk Ocakları İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nun 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığını duyurdu.

“DEVLETE ‘SERİ KATİL’ DİYENLER…”

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir.

*Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden bu süreçte yanlış anlamaya yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz.

“MAHALLİ İDARELER PARTİNİN MALI DEĞİLDİR”

Sempozyumun ilki 2016 yılında CHP‘li Kartal Belediyesi ile birlikte düzenlenmişti. İlk sempozyumun açılışına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmıştı.

Dün başlayan sempozyumun açılışında konuşan Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram da bu konu hakkında konuşmuştu.

Kendilerine, “Niye bu sempozyumu CHP’li bir belediye ile yapıyorsunuz” eleştirisi geldiğini belirten Bayram, şöyle konuşmuştu:

*Bize göre; gerek merkezi hükümetin kurumları, gerekse mahalli idare kurumları partinin malı değildir. Partiler, seçimle gelirler, bir emanet devralırlar.

*Sonra bu emaneti bir sonraki şekilde devam ettirir. Devam etme imkanı verir veya başkasına devrederler.

*Demek ki, bu müesseselerin sahibi, millet. Bunlar, milletin müessesesi. Biz, bu zamana kadar yaptığımız birçok faaliyette, her kurumdan destek istiyoruz.

*Her kurumdan destek isterken, oraya mensubiyet duygusu taşıdığımızdan değil. Milletin malı ve milletin malının emaneti şu anda filan partiye mensup olabilir, ama biz, bundan talep ediyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Değerli hocam, elbette bunlar olacak. Türkiye’nin bugünkü gündeminde, ne yazık ki bu tür tavır ve davranışlar var” karşılığını vermişti.

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