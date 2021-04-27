Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin davada mağdur ile babasının ifadesi alındı

İSTANBUL (AA) – Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin haklarında dava açılan sanıklar Yücel Bayır ile Samet Karadağ'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur E.Y. ve ailesiyle tutuksuz sanıklar Bayram Samet Karadağ ve Yücel Bayır katıldı. Mağdurun yaşının küçük olması sebebiyle bir psikolog da duruşmada hazır bulundu.

Mağdur E.Y'nin babası müşteki Ayhan Y. dava konusu olayı görmediğini, oğlunun yanlarında çalıştığı sanıklar tarafından dövüldüğünü ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmadaki psikoloğun, mağdurun ifadesinin sanıkların olduğu ortamda alınmasının kendisi için olumsuz etki yaratacağı görüşünü bildirmesi üzerine sanıklar salondan çıkartıldı.

Mağdur E.Y, ifadesinde babası cezaevindeyken sanık Bayram Samet Karadağ'ın babasına ait işyerinde çırak olarak çalıştığını anlatarak, "Bu iş yerinde çalışan sanık Yücel Bayır beni eliyle vurup dövüyordu. Az da olsa sanık Bayram Samet Karadağ da eliyle vurup dövüyordu. Bir keresinde elim testere ile kesildi. Sanık Karadağ, 'Sigortan yok başımızı belaya sokma, doktora cam kesiği dersin' diye söylendi." diye konuştu.

Olay tarihinde çalışırken sanık Bayır'ın kendisini çağırdığını kaydeden mağdur E.Y, "Beni çağırdığını iş yerindeki gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. O sırada sanık Karadağ da cep telefonu ile çekti, bir yandan güldü ama bana vurmadı." dedi.

İfadenin ardından görüşü sorulan psikolog, mağdurun sanıklar tarafından devamlı şiddet gördüğünü söylediğini, devamlı aşağılandığını ve baskı altında tutulduğunu belirterek, ifadesine itibar edilebileceğini aktardı.

Sanıkların savunması, avukatlarının mazeret bildirerek duruşmaya katılmaması nedeniyle alınamadı.

Mahkeme, mağdur ile babasının davaya "katılan" sıfatıyla kabulüne karar verirken, bir sonraki duruşmada sanıkların savunmalarının alınmalarına hükmetti.

Bir sonraki duruşmada, olaya ilişkin görüntülerin izlenmesine, bazı tanıklar hakkında davetiye çıkarılmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan E.Y.'nin babası Ayhan Y, sanıkların ceza almasını istediğini belirterek, oğlunun geceleri uykusunda ağladığını, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Öte yandan mağdur E.Y'nin karda kayarken ayağını kırdığı, bu nedenle duruşmaya koltuk değnekleriyle katıldığı öğrenildi.

-Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2020'de yapılan başvuruda, henüz 15 yaşında olan mağdur E.Y'nin darbedildiğinin bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sanık Bayram Samet Karadağ'ın iş yeri sahibi, sanık Yücel Bayır'ın ise aynı iş yerinde kaplama ustası olduğu aktarılan iddianamede, mağdur E.Y'nin, Bayır'ın yanında yaklaşık 1 yıldır çırak olarak çalıştığı anlatılıyor.

İddianamede, müracaat tarihinden yaklaşık 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Bayır'ın mağdura defalarca tokat attığı, diğer sanık Karadağ'ın ise darp anlarını görüntüye aldığı ifade ediliyor.

Sanık Bayır'ın bu yaralama olayıyla "silahla yaralama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Bayır'ın "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, iş yeri sahibi şüpheli Samet K. hakkında ise "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.