Kağıthane'de mühürlenen kafede salgın tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza

İSTANBUL (AA) – Kağıthane'de, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenen kafedeki 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çağlayan Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, kafe olarak faaliyet yürüten iş yerinin açık olduğunu tespit etti.

Kafeyi inceleyen ekipler, içerideki 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri ile maske ve mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 38 bin 159 lira para cezası kesti.

Daha önce de Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle mühürlenen kafeyi, mühür bozarak faaliyete süren iş yeri sahibi V.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmaların sonunda kafe tekrar mühürlendi.