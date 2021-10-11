CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halk TV muhabirinin sorduğu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ve Fransa'da kuyruklar var millet yiyecek bulamıyor.' sözlerine yorumunuz nedir sorusu üzerine iki genel başkan da gülmeden duramadılar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Kahkaha attıran Erdoğan sorusu! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu gülmeden geçemedi!