Kahmaramanmaraş depremindeki büyük yıkım drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat’ta 10 kentte büyük yıkıma yol açtı.
13 milyondan fazla insanın doğrudan etkilendiği depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Depremden kurtulanlar ise dondurucu soğuk ve yaşamsal malzeme yokluğuyla mücadele ediyor.
Depremin üçüncü gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta devam eden arama kurtarma faaliyetleri havadan görüntülendi.
Çekimler enkaza dönen kent merkezindeki yıkımı da gözler önüne serdi. Onlarca binanın yıkıldığı sokaklarda çok az sayıda iş makinesi göze çarpıyor.