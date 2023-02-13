Kahraman hemşire depremde kaçmadı, hasta çocukları kurtardı

Türkiye bir haftadır arama kurtarma ve sonrasında destek çalışmalarına katılan gönüllü ve profesyonel ekiperin özverili çalışmalarına tanıklık ediyor.

Hayatlarını hiçe sayarak enkazların altına giren ekipler özverinin ötesine geçip kahramanlık boyutuna geçti. Bir kahramanlık hikayesi de Gaziantep’ten geldi.

İlk depremin olduğu anda saat 04.17’yi gösterirken İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde görevli olduğu bankoda yakalanan hemşire, bir aniye bile sürmeyen duraksamanın ardından hemen koşmaya başladı.

İlk anda kendisini kurtarmak için dışarı çıkmaya çalıştığı akla geliyor ancak hemşire öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerası kaydını izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Görüntülerde, hemşire doğrudan hasta çocukların odalarının olduğu koridora koşuyor. Önce bir odaya girip çocuğu kucağına alıyor, sonra yan odaya geçerek o odada bulunan hastaları çıkışa yönlendiriyor. Hemşire daha sonra kucağındaki çocukla birlikte koşarak hastane binasından dışarı çıkıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli hemşirenin kameralara yansıyan fedakarlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında “Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı.” ifadesini kullandı. AA