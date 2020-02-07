Kahraman itfaiyeciyle ilgili flaş detay… Ölüm bu kareden bir saat sonra geldi!

Van’ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasında üç gün önce yaşanan çığ felaketinin ardından İtfaiye Amiri Emrullah Ensari de yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte hemen olay yerine koştu.

Üç çocuk babası Ensari, gece yarısına kadar yoğun şekilde çalışarak beş kişinin hayatını kaybettiği kar kütlesinin altından yedi kişinin sağ kurtarılmasını sağladı.

İkinci çığ felaketinin yaşandığı gün de ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerine giden Ensari, çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

O SÖZLERDEN BİR SAAT SONRA…

Ensar, Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda dün düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Çatak ilçesindeki merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emrullah Ensari’nin ölmeden sadece bir saat önce de DHA muhabirine röportaj verdiği ortaya çıktı. İlk çığ felaketinin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İtfaiye amiri, şunları söylüyor:

“Çalışmalar dün akşamdan bu yana devam ediyor. Van itfaiye daire başkanlığı Çatak İtfaiye Grup amirliği olarak, Van’dan gelen İtfaiye Daire Başkanlığı personeli olarak UMKE’ye yardım etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Dün akşamdan bu yana çalışmalara katılıyoruz. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz.”

Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarındaki gerçekleşen ikinci çığ faciasında 36 kişi hayatını kaybetmişti.