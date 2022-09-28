Kahraman polisin teröristlerle çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de iki kadın PKK’lının polisevine düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer’in çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazartesi akşamı Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis ve 3 sivil yaralandı.

Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi.

SON ANA KADAR ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit polis Sedat Gezer’in iki teröristle çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tabancasıyla elinde otomatik tüfek bulunan iki teröristle çatışan Gezer’in teröristlerden birini vurarak etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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