Kahramanın ismi tadilat karşılığı silinmiş

Kurtuluş Savaşında 57. Tümen Komutanı olan Albay Reşat Bey’in adının Ankara-Mamak’taki ortaokuldan ‘tadilat’ karşılığı silindiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bölgede iki Reşat Çiğiltepe Okulu bulunduğunu, bunlardan birine okulun onarım harcamalarını karşılayan vakfın adının verildiğini açıkladı.

Atatürk, Albay Çiğiltepe’nin soyadını vermiş ve albayın intihar etmesinin ardından, “Büyük bir vatanseverdi” diyerek gözyaşı dökmüştü.

Albay Reşat Çiğiltepe’nin adı geçtiğimiz Haziran ayında, Mamak’taki ortaokuldan silindi. Okula Turhan Polat adı verildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak bakan Selçuk’a, Çiğiltepe adının neden silindiğini sordu.

Bakan Selçuk, soru önergelerine verdiği cevapta, “İstiklal Savaşı kahramanımızın adının yok edilmesi söz konusu değildir” dedi. Bakanlığın yanıtında “Hayırsever Turhan Polat Eğitim Vakfı’nın Valiliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme yönetmeliği kapsamında isim hakkı karşılığında okul yapım ve onarım harcamalarını karşılamayı talep ettiği, bu doğrultuda, aynı ismin iki okulda var olduğu dikkate alınarak, isim hakkı verilebileceğinin Vakfa bildirildiği ve 17 Haziran 2020’de okulun adının Turhan Polat olarak değiştirildiği” denildi.