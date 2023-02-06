Kahramanmaraş depremi onlarca şehirde hissedildi… Hasar ve can kaybı olan iller…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 32 artçı deprem meydan geldi.

Şehirlerden gelen hasar ve can kaybı bilgileri şöyle:

Adana: Biri 14, diğeri 17 katlı olmak üzere üç bina yıkıldı.

Osmaniye: 34 bina yıkıldı. Beş kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa: 16 bina yıkıldı. 12 kişi hayatını kaybetti.

Malatya: 130 bina yıkıldı, 100’ü aşkın yaralı var. Malatya Valisi Hulusi Şahin “3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Sivas: Pulur Mahallesi’nde 12 katlı bina çatlaklar dolayısıyla polis ekiplerince tahliye edildi.

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