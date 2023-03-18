Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Oktay, şunları söyledi:

* “(Şanlıurfa’da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50’sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

* Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.”

Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını açıkladı. AA