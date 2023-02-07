Kahramanmaraş depremlerinin yıkımı uydudan görüntülendi

ABD merkezli Maxar, Türkiye’de 10 kentte yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.
Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.
Gaziantep’in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:
NURDAĞI
Nurdağı 6 Eylül 2022
Nurdağı 7 Şubat 2023
ISLAHİYE
Islahiye – 4 Ekim 2022
Islahiye – 7 Şubat 2023
NURDAĞI
Nurdağı – 6 Eylül 2019
Nurdağı – 7 Şubat 2023