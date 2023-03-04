Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini geçti

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

CAN KAYBI 45 BİNİ AŞTI

4 Mart 2023 günü saat 22:53 itibarıyla depremlerde can kaybı 45 bin 968 oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var” ifadelerini kullandı.