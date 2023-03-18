Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Ankara’da sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.

Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.

Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.

ŞANLIURFA’DA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

15 Mart’ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ANKARA’DA VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı evlerin alt katlarında oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölgedeki Özdemir Apartmanı’nın alt katında bulunan depoda su seviyesi yarıya kadar yükselirken, bitişiğindeki apartmanın alt katındaki dairede eşyalar kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Evini su basan Aydın Ünlü, “Bizim garajımızın, evimizin içi su dolu. Yan binanın alt katı bir buçuk metre su dolu. İtfaiye geliyor, çekiyor. İki saat önce aradım ben. Dördüncü kez lağım basıyor dairelerimizi. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı. (AA)